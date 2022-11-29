В Красноармейскую районную больницу доставили портативный аппарат ИВЛ
Новое медицинское оборудование Красноармейская районная больница получила по программе «Развитие системы оказания паллиативной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
Аппарат ИВЛ установили в отделении паллиативной помощи. Там помогают пациентам с неизлечимыми заболеваниями.
«Наша главная задача — купировать боль и облегчить другие тяжелые проявления болезни. Новый ИВЛ позволит оперативно оказывать респираторную поддержку нуждающимся, что, несомненно, повысит качество оказания медицинской помощи, в том числе и паллиативным пациентам», — сказал и. о. главврача Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.
В этом году медучреждения региона получают новые аппараты ИВЛ также по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». В настоящее время идут поставки нового оборудования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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