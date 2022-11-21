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В Темрюкском районе впервые за 35 лет отремонтировали ДК в хуторе Белом

Культура
21.11.2022 16:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-vpervye-za-35-let-otremontirovali-dk-v-hutore-belom
В Темрюкском районе впервые за 35 лет отремонтировали ДК в хуторе Белом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Доме культуры в хуторе Белом обновили зрительный зал и помещения для хранения театрального инвентаря.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков отметил, что помещения не ремонтировали более 35 лет.

«К работам приступили летом, заменили основание, покрытие и механику сцены, двери. Отремонтировали полы и стены, смонтировали потолочные конструкции и систему освещения. Капитальный ремонт осуществили на средства районного бюджета. Общая сумма составила порядка 11 млн рублей», — сказал Бабенков.

Кроме того, по краевой госпрограмме «Развитие культуры» в ДК закупили мебель и одежду сцены на 3,7 млн рублей.

Учреждения культуры на Кубани ремонтируют по краевой госпрограмме, а также по нацпроекту «Культура». Объем субсидий из краевого бюджета на ремонт и укрепление материально-технической базы Домов культуры, детских школ искусств, библиотек, театров и кинотеатров с 2015 года увеличился в 66 раз. В 2015 году он составлял 15 млн рублей, теперь — 995 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года в крае отремонтировали 30 ДК. За этот же период в 50 детских школ и колледжей искусств приобрели новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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