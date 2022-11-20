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Минкультуры России и Фонд кино по нацпроекту запустят линейку документалок об СВО

Культура
20.11.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkultury-rossii-i-fond-kino-po-natsproektu-zapustyat-linejku-dokumentalok-ob-svo
Минкультуры России и Фонд кино по нацпроекту запустят линейку документалок об СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Документальные фильмы о спецоперации на Украине покажут в кинозалах в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

С 2019 года Фонд кино запустил проект «Фонд Кинопрокат». Этот проект направлен на региональную дистрибуцию и репертуарное планирование в кинозалах населенных пунктов с численностью населения до 500 тыс. человек и модернизированных по нацпроекту «Культура». С 2022 года программу расширили. Теперь в нее могут войти любые кинотеатры и кинозалы.

В этом году в Минкультуры РФ организовали конкурс на кинопроекты по новейшей истории. Авторы представили свои проекты о СВО, истории Донбасса и его защитниках. Первые проекты уже находятся в производстве. Новые планируют поддержать и в 2023 году.

По программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) на Кубани с 2015 года модернизировали и создали 33 новых кинозала. В их числе 11 залов — по нацпроекту «Культура». До конца года планируют модернизировать еще два зала. Они  находятся в киновидеоцентре «Дружба» в станице Кущевской и в ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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