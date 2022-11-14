В Армавире завершили оснащение музея по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Армавирский краеведческий музей оснастили в рамках национального проекта «Культура». На эти цели выделили 1,3 млн рублей.

Весной музей получил аудиогиды с информацией об экспонатах. В июне поставили голографическую 3D пирамиду с сенсорным экраном. Помимо этого, в рамках нацпроекта и краевой программы «Культурная среда» армавирский музей получил витрины, стеллажи и экспозиционные шкафы. В них будут хранить музейные коллекции и предметы.

Сейчас в краеведческом музее Армавира находится более 50 тыс. предметов. В этом году в нем представили 29 выставочных проектов. Их посетили 59,4 тыс. человек.

В этом году по нацпроекту «Культура» в регионе технически оснастили еще четыре музея: Гулькевичский историко-краеведческий музей, Курганинский исторический музей, музей Абинского района и Крымский краеведческий музей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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