В станице Полтавской капитально отремонтируют музей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно во время приема граждан, который провела заместитель губернатора Кубани Анна Минькова.

Жители станицы Полтавской обратились к ней с просьбой провести капитальный ремонт музея, построенного в 1915 году. Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина рассказала, что заявку Полтавского музея уже подали для участия в профильной программе национального проекта «Культура».

Жители Мостовского района попросили вице-губернатора заменить флюорограф в больнице поселка Псебай.

«Из средств экономии планируют приобрести современный аппарат, заменив старый флюорограф», — сказала Минькова.

Она добавила, что в поселке Мостовском строят поликлинику, которую оснастят необходимым медицинским оборудованием.

Жители поселка Южного в Крымском районе попросили обратить внимание на то, что пищеблок местного детсада перестал отвечать санитарным требованиям.

Заместитель главы муниципалитета Павел Прудников рассказал, что ремонтные работы в этом детском саду начнутся уже скоро. Обновление помещений планируют закончить в начале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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