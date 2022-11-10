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В станице Полтавской капитально отремонтируют музей

Культура
10.11.2022 15:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-poltavskoj-kapitalno-otremontiruyut-muzej
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно во время приема граждан, который провела заместитель губернатора Кубани Анна Минькова.

Жители станицы Полтавской обратились к ней с просьбой провести капитальный ремонт музея, построенного в 1915 году. Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина рассказала, что заявку Полтавского музея уже подали для участия в профильной программе национального проекта «Культура».

Жители Мостовского района попросили вице-губернатора заменить флюорограф в больнице поселка Псебай.

«Из средств экономии планируют приобрести современный аппарат, заменив старый флюорограф», — сказала Минькова.

Она добавила, что в поселке Мостовском строят поликлинику, которую оснастят необходимым медицинским оборудованием.

Жители поселка Южного в Крымском районе попросили обратить внимание на то, что пищеблок местного детсада перестал отвечать санитарным требованиям.

Заместитель главы муниципалитета Павел Прудников рассказал, что ремонтные работы в этом детском саду начнутся уже скоро. Обновление помещений планируют закончить в начале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: крымский краеведческий музей получил оборудование по нацпроекту «Культура».

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