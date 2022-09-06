Крымский краеведческий музей получил оборудование по нацпроекту «Культура»
Культура
06.09.2022 08:08
Например, в учреждение закупили новый реставрационный пылесос, с его помощью очищают поверхности экспонатов.
Также в музее появились установка для борьбы с насекомыми и автоматический комплекс для обеспыливания книг. Новая техника освободит от лишнего ручного труда, что позволит больше времени уделять научной деятельности: изучать документы, фотографии, оружие и личные вещи.
Музей, который размещается в одном из старейших зданий Крымска, знакомит посетителей с историей района.
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