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В Краснодарском крае по нацпроекту отремонтировали 30 домов культуры

Культура
05.09.2022 19:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-po-natsproektu-otremontirovali-30-domov-kultury
В Краснодарском крае по нацпроекту отремонтировали 30 домов культуры

В этом году по нацпроекту «Культура» обновят 4 культурно-досуговых учреждения в Каневском, Тбилисском и Тимашевском районах, две детские школы искусств в Выселковском и Мостовском районах.

С 2019 года в Краснодарском крае сделали капремонт 30 домов культуры и 4 школы искусств. Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили 50 школ и колледжей искусств. Переоснастили по модельному стандарту пять библиотек в Новороссийске, Лабинском, Крымском, Красноармейском и Ейском районах. Еще шесть библиотек переоснастят до конца года.

В музее имени Коваленко и музее-заповеднике имени Фелицына создали мультимедиа-гиды по экспозициям. В доме культуры села Кабардинка и городском театре Анапы открыли два виртуальных концертных зала. Еще 11 кинозалов получили новое оборудование. В Курганинском историческом музее сделали капремонт. Еще пять музеев получили новое оборудование. В селе Сукко в 2022 году начали строить клуб со зрительным залом на 200 мест.

Всего на реализацию нацпроекта направили более 740 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кавказском районе по нацпроекту благоустроят парк и отремонтируют Дом культуры.

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