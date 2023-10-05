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В Темрюкском районе во время земляных работ нашли 38 ржавых мин времен войны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-vo-vremya-zemlyanyh-rabot-nashli-38-rzhavyh-min-vremen-vojny
В Темрюкском районе во время земляных работ нашли 38 ржавых мин времен войны
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в октябре в поселке Сенном в Темрюкском районе.

Тракторист во время выкапывания траншеи заметил 4 ржавых подозрительных предмета. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун». Специалисты установили, что это мины калибра 81 и 82 мм.

После осмотра территории из земли извлекли еще 34 аналогичных боеприпаса. Все снаряды вывезли в карьер и там уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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