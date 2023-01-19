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В Темрюкском районе в очереди на Керченскую переправу находятся 57 грузовиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-nahodyatsya-57-gruzovikov
В Темрюкском районе в очереди на Керченскую переправу находятся 57 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки 4 парома перевезли через Керченский пролив 332 автомобиля и 390 пассажиров.

Сейчас на накопительной парковке в поселке Ильич находятся 57 грузовых автомобилей, ожидающих паромной переправы. В основном они везут товары первой необходимости и продукты питания. На месте есть пункт обогрева, работает столовая, дежурят волонтеры. Водителям выдают пропуски на паромы. Остальные накопительные площадки для автомобилей в Темрюкском районе вывели в резерв.

На Кубани продолжают действовать ограничения по проезду грузовиков к Керченской переправе. Проехать к порту Кавказ могут только автомобили, везущие товары первой необходимости и продукты питания.

С 9 октября после возобновления работы паромной переправы через Керченский пролив перевезли 21,5 тыс. автомобилей и 29,9 тыс. пассажиров, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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