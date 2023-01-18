На Крымском мосту 20 января временно закроют движение автомобилей из-за ремонта

Ограничения движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 20 января с 12:00.

Полное закрытие моста для проведения ремонтно-восстановительных работ планируется с 13:00 до 18:00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на левой части Крымского моста завершили надвижку двух пролетов.