На Крымском мосту 20 января временно закроют движение автомобилей из-за ремонта
Общество
18.01.2023 10:24
Ограничения движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 20 января с 12:00.
Полное закрытие моста для проведения ремонтно-восстановительных работ планируется с 13:00 до 18:00.
«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на левой части Крымского моста завершили надвижку двух пролетов.
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