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На Крымском мосту 20 января временно закроют движение автомобилей из-за ремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-20-yanvarya-vremenno-zakroyut-dvizhenie-avtomobilej-iz-za-remonta
На Крымском мосту 20 января временно закроют движение автомобилей из-за ремонта
Фото hse.ru

Ограничения движения транспорта на автоподходах к Крымскому мосту введут 20 января с 12:00.

Полное закрытие моста для проведения ремонтно-восстановительных работ планируется с 13:00 до 18:00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на левой части Крымского моста завершили надвижку двух пролетов.

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