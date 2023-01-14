На левой части Крымского моста завершена надвижка второго пролета

На Крымском мосту 14 января строители завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, уже через несколько дней пролет займет свое проектное положение. Первый пролет, который был установлен ранее, уже «уселся» на опорах моста.

«Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — сообщил Марат Хуснуллин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильное движение по Крымскому мосту, которое закрывали ради этих работ, было возобновлено на четыре часа раньше.