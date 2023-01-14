Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На левой части Крымского моста завершена надвижка второго пролета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-levoj-chasti-krymskogo-mosta-zavershena-nadvizhka-vtorogo-proleta
На левой части Крымского моста завершена надвижка второго пролета
Фото t.me/mkhusnullin

На Крымском мосту 14 января строители завершили надвижку второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, уже через несколько дней пролет займет свое проектное положение. Первый пролет, который был установлен ранее, уже «уселся» на опорах моста.

«Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны. В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — сообщил Марат Хуснуллин в Telegram.

Фото t.me/mkhusnullin

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильное движение по Крымскому мосту, которое закрывали ради этих работ, было возобновлено на четыре часа раньше.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Весной под Новороссийском откроется новое кладбище
  4. На Кубани 300 кг вяленой рыбы «уплыло» из рук бизнесмена из-за отсутствия документов
  5. Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
  6. Услышал зов о помощи: самбист Гильманов рассказал подробности спасения собаки в Новороссийске
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях