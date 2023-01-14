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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено на четыре часа раньше

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobilnoe-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-na-chetyre-chasa-ranshe
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено на четыре часа раньше
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

В связи с ремонтом рано утром 14 января временно ограничили движение транспорта по Крымскому мосту с полным закрытием автодорожной части. Его должны были открыть к 16:00, однако движение запустили в полдень.

«Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста.

Рабочие передвинули пролет на опорные тумбы по накаточным балкам с помощью домкратов, после чего приступили к опусканию металлоконструкций.

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