Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено на четыре часа раньше
Общество
14.01.2023 12:20
В связи с ремонтом рано утром 14 января временно ограничили движение транспорта по Крымскому мосту с полным закрытием автодорожной части. Его должны были открыть к 16:00, однако движение запустили в полдень.
«Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста.
Рабочие передвинули пролет на опорные тумбы по накаточным балкам с помощью домкратов, после чего приступили к опусканию металлоконструкций.
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