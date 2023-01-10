Строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста

Об этом 10 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строители справились с надвижкой первого пролета левой автомобильной части Крымского моста почти на два часа быстрее, чем планировали.

«При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение», — сказал вице-премьер.

Специалисты использовали метод поперечной надвижки. Это позволило выполнить работы в максимально короткий срок.

«Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены, и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены», — написал Хуснуллин в Telegram.

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