Строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста
Об этом 10 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что строители справились с надвижкой первого пролета левой автомобильной части Крымского моста почти на два часа быстрее, чем планировали.
«При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение», — сказал вице-премьер.
Специалисты использовали метод поперечной надвижки. Это позволило выполнить работы в максимально короткий срок.
«Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены, и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены», — написал Хуснуллин в Telegram.
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