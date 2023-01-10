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На Крымском мосту после временной приостановки возобновили движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-posle-vremennoj-priostanovki-vozobnovili-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту после временной приостановки возобновили движение транспорта
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту 10 января с 3:00 до 16:00 ограничили движение автомобилей.

Восстановить движение транспорта на мосту удалось раньше запланированного времени. Уже в 14:10 машины снова поехали по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января. Об этом сообщили в Росавтодоре.

В настоящее время рабочие завершили восстановление подферменных площадок на опорах моста, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны. Надвижку первых двух пролетов левой стороны поочередно выполнят в январе. Для этого дважды введут ограничения движения. На февраль запланировали замену еще двух поврежденных пролетов.

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