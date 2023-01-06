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Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervye-dva-proleta-levoj-storony-krymskogo-mosta-ustanovyat-do-kontsa-yanvarya
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Фото hse.ru

Об этом в Росавтодоре сообщили 6 января. В настоящее время рабочие завершили восстановление подферменных площадок на опорах моста, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны.

Надвижку первых двух пролетов левой стороны поочередно выполнят в январе. Для этого дважды введут ограничения движения. На февраль запланировали замену еще двух поврежденных пролетов. После завершения работ установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.

Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Автодорожную часть планируют полностью восстановить в марте, сообщает пресс-служба Росавтодора в Telegram.

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