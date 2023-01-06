Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Общество
06.01.2023 09:20
Об этом в Росавтодоре сообщили 6 января. В настоящее время рабочие завершили восстановление подферменных площадок на опорах моста, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны.
Надвижку первых двух пролетов левой стороны поочередно выполнят в январе. Для этого дважды введут ограничения движения. На февраль запланировали замену еще двух поврежденных пролетов. После завершения работ установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.
Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Автодорожную часть планируют полностью восстановить в марте, сообщает пресс-служба Росавтодора в Telegram.
Читайте также: фейк о перекрытии Крымского моста на новогодние праздники опровергли в Крыму.
Популярные новости
- «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России