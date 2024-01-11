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В Темрюкском районе в ДТП на перекрестке погиб 61-летний водитель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-v-dtp-na-perekrestke-pogib-61-letnij-voditel
В Темрюкском районе в ДТП на перекрестке погиб 61-летний водитель
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 10 января около 14:00 на пересечении улицы Коммунистической и переулка Ильича в станице Старотитаровской.

По предварительным данным, 61-летний водитель ВАЗ-2104 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Toyota.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб в больнице. Пострадала 65-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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