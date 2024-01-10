В Крымском районе влобовую столкнулись два КамАЗа, один водитель погиб

Смертельная авария произошла 10 января в 16:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск в Крымском районе.

По предварительным данным, 54-летний водитель КамАЗа столкнулся с едущим впереди автомобилем Kia. После удара грузовик изменил траекторию, выехал на встречную полосу и столкнулся и другим КамАЗом с прицепом, который от удара съехал с дороги.

В результате на месте ДТП погиб 54-летний водитель КамАЗа. Водитель второго грузовика получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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