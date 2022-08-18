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В Темрюкском районе суд обязал 4 школы заменить неисправные рамки металлодетекторов

Происшествия
18.08.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-sud-obyazal-4-shkoly-zamenit-neispravnye-ramki-metallodetektorov
В Темрюкском районе суд обязал 4 школы заменить неисправные рамки металлодетекторов
Фото detsys.ru

Прокуратура Темрюкского района провела проверку обеспечения антитеррористической безопасности в школах.

Во время проверки выявили, что в 4 школах рамки металлодетекторов были не исправны, а также имелись и другие нарушения в обеспечении доступа на территорию школ. Выявленные в ранее аналогичные нарушения не устранили.

Прокуратура направила иски в суд с требованием устранить нарушения антитеррористического законодательства. Темрюкский районный суд рассмотрел и удовлетворены в полном объеме 4 исковых заявления, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Читайте также: в сентябре школы Краснодарского края примут порядка 760 тыс. учеников.

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