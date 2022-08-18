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В сентябре школы Краснодарского края примут порядка 760 тыс. учеников

Общество
18.08.2022 08:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sentyabre-shkoly-krasnodarskogo-kraya-primut-poryadka-760-tys-uchenikov
В сентябре школы Краснодарского края примут порядка 760 тыс. учеников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 18 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Регион у нас растущий. Поэтому мы стремимся, чтобы комфортные условия для обучения были у каждого ребенка — как в городе, так и в сельской местности. Для этого задействуем все возможные ресурсы. Строим и оснащаем современным оборудованием учебные заведения. На сегодняшний день в регионе работают более 1,2 тыс. школ, 60 возвели в течение последних шести лет. В День знаний откроют свои двери восемь новых учреждений. Еще девять достроят до конца года», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что более 800 школ в этом году капитально отремонтировали. Там обновили кровлю, фасады, окна, кабинеты и специализированные помещения.

Новые учреждения на 9 тыс. 825 мест откроют 1 сентября в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи. До конца года планируют завершить объекты в Анапе, Новороссийске, Сочи, Динском, Кущевском, Новокубанском, Северском и Туапсинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске открыли самую большую в городе школу на 1 тыс. 550 мест.

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