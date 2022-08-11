В Новороссийске открыли самую большую в городе школу на 1 тыс. 550 мест
Расположенная в 16 микрорайоне новая школа примет учеников уже 1 сентября.
Общая площадь здания по улице Мурата Ахеджака — более 27 тыс. кв. м. В школе 3 этажа, 62 класса и кабинеты для дополнительного образования. Оборудованы три спортивных зала, актовый зал на 850 мест и столовая на 750 мест.
На прилегающей территории установили детские и спортивные площадки, обустроили футбольное поле и беговые дорожки. Новое здание передали гимназии № 6.
Школу построили по региональной госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
В рамках нацпроекта «Образование» в 15 микрорайоне Новороссийска продолжается строительство школы на 1 тыс. 100 мест. Также в селе Цемдолина на территории школы № 28 возводят корпус начальной школы на 400 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре до конца лета начнут строить детский сад и школу на улице Батуринской.
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
- В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста