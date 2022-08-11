В Новороссийске открыли самую большую в городе школу на 1 тыс. 550 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Расположенная в 16 микрорайоне новая школа примет учеников уже 1 сентября.

Общая площадь здания по улице Мурата Ахеджака — более 27 тыс. кв. м. В школе 3 этажа, 62 класса и кабинеты для дополнительного образования. Оборудованы три спортивных зала, актовый зал на 850 мест и столовая на 750 мест.

На прилегающей территории установили детские и спортивные площадки, обустроили футбольное поле и беговые дорожки. Новое здание передали гимназии № 6.

Школу построили по региональной госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

В рамках нацпроекта «Образование» в 15 микрорайоне Новороссийска продолжается строительство школы на 1 тыс. 100 мест. Также в селе Цемдолина на территории школы № 28 возводят корпус начальной школы на 400 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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