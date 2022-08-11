В Краснодаре до конца лета начнут строить детский сад и школу на улице Батуринской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Уже заключены муниципальные контракты на строительство детского сада на 350 мест и школы на 1 тыс. 550 мест.

Объекты начнут строить до конца лета. Детский сад планируют завершить в 2023 году, а школу — в 2024 году.

Сейчас в районе улицы Батуринской уже идет строительство двух садиков на 350 мест каждый. В этом же районе на улице Адмирала Крузенштерна 1 сентября откроется новая школа на 1 тыс. 550 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в северной части Краснодара построят еще один детский сад на 350 мест. Муниципальный контракт на строительство здания площадью около 8 тыс. кв. м заключили в августе.