В северной части Краснодара построят еще один детский сад на 350 мест
Образовательное учреждение построят в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».
Муниципальный контракт на строительство здания площадью около 8 тыс. кв. м заключили в августе. На первом этаже разместят вестибюль, охранный и пожарный посты, столовую и кабинет медпомощи, а также групповые ячейки. На втором этаже будут музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога и класс для индивидуальных занятий.
На территории детского сада также установят спортивные и игровые площадки.
Подготовительные работы к строительству начнутся в ближайшее время. В этом районе это будет третий строящийся детсад. Его планируют открыть в 2023 году.
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева Краснодарский край участвует в нацпроектах «Демография» и «Жилье и городская среда». Всего с 2015 года на Кубани появилось 150 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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