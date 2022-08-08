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В северной части Краснодара построят еще один детский сад на 350 мест

Общество
08.08.2022 15:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severnoj-chasti-krasnodara-postroyat-eshhe-odin-detskij-sad-na-350-mest
В северной части Краснодара построят еще один детский сад на 350 мест
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Образовательное учреждение построят в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

Муниципальный контракт на строительство здания площадью около 8 тыс. кв. м заключили в августе. На первом этаже разместят вестибюль, охранный и пожарный посты, столовую и кабинет медпомощи, а также групповые ячейки. На втором этаже будут музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога и класс для индивидуальных занятий.

На территории детского сада также установят спортивные и игровые площадки.

Подготовительные работы к строительству начнутся в ближайшее время. В этом районе это будет третий строящийся детсад. Его планируют открыть в 2023 году.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева Краснодарский край участвует в нацпроектах «Демография» и «Жилье и городская среда». Всего с 2015 года на Кубани появилось 150 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре начали строить первый детсад в поселке Российском.

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