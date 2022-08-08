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В Краснодаре начали строить первый детсад в поселке Российском

Общество
08.08.2022 14:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-stroit-pervyj-detsad-v-poselke-rossijskom
В Краснодаре начали строить первый детсад в поселке Российском
Фото t.me/alekseenko_krd

Новый детский сад на 100 мест начали строить на улице Тверской. В будущем в нем планируют разместить шесть групп детей от 3 до 7 лет.

«Это первое дошкольное учреждение на территории поселка Российский, очень долгожданное для жителей. Сейчас подрядчик выполняет земляные работы для дальнейшего обустройства котлована здания. А по соседству полным ходом идет строительство большой школы. В эксплуатацию оба объекта введут в следующем году», — написал в Telegram мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Глава города отметил, что помимо школы и детского сада в поселке Российском также строят офис врача общей практики. Муниципальный земельный участок передали региону для строительства полноценной поликлиники.

Кроме того, в поселке отремонтировали 500 м улиц Тверской и 2-й Тверской. Это фактически одна дорога. В 2022 году там также планируют начать реконструкцию улицы Ратной Славы.

Поселок Российский находится около краснодарского ипподрома и в основном застроен 5-7 этажными домами. В поселке пока нет ни одного социального объекта.

Читайте также: жители поселка Российского под Краснодаром пожаловались на разбитую «плывущую» дорогу.

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