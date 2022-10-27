В Темрюкском районе «Соболь» на трассе насмерть сбил пешехода

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 26 октября в 18:25 на дороге Тамань — Веселовка.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем ГАЗ-231073 ехал со стороны Тамани в сторону поселка Веселовка. При обгоне он сбил 57-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

На одежде мужчины не было световозвращающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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