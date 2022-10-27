В Темрюкском районе «Соболь» на трассе насмерть сбил пешехода
Происшествия
27.10.2022 12:41
Авария произошла 26 октября в 18:25 на дороге Тамань — Веселовка.
По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем ГАЗ-231073 ехал со стороны Тамани в сторону поселка Веселовка. При обгоне он сбил 57-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.
На одежде мужчины не было световозвращающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Туапсинском районе фура насмерть сбила мужчину.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России