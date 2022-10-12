В Темрюкском районе с 12 октября начнут подавать отопление в школы и детские сады

Видео канала «Кубань 24»

Для этого руководителям учебных заведений нужно будет направить заявки в администрацию муниципалитета.

Например, в ряде учреждений здравоохранения края Каневского района отопление уже включили. Тепло теперь не только в ЦРБ, но и в участковых больницах нескольких станиц.

В многоквартирные дома отопление начнет поступать после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 °C в течение 5 дней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отопительный сезон в Ленинградском районе начался 10 октября.