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В Темрюкском районе с 12 октября начнут подавать отопление в школы и детские сады

Общество
12.10.2022 08:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-s-12-oktyabrya-nachnut-podavat-otoplenie-v-shkoly-i-detskie-sady
Видео канала «Кубань 24»

Для этого руководителям учебных заведений нужно будет направить заявки в администрацию муниципалитета.

Например, в ряде учреждений здравоохранения края Каневского района отопление уже включили. Тепло теперь не только в ЦРБ, но и в участковых больницах нескольких станиц.

В многоквартирные дома отопление начнет поступать после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 °C в течение 5 дней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отопительный сезон в Ленинградском районе начался 10 октября.

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