Отопительный сезон в Ленинградском районе начнется 10 октября

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Соответствующее постановление подписал глава Ленинградского района Юрий Шулико.

«Температура воздуха, несмотря на ясную погоду, с каждым днем становится ниже. Самое время определиться с началом отопительного сезона. В этом году он начнется 10 октября. Подписал соответствующее постановление», — написал Шулико в Telegram.

Он добавил, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании поэтапно проведут запуск котельных по всему муниципалитету.

Также перед началом отопительного сезона запустят две новые котельные в микрорайоне Сахарного завода и рядом с детским садом «Аленушка» в станице Ленинградской. Стоимость строительства обеих котельных составила около 38 млн рублей.

«По улице Заводской котельную 1975 года заменили на современную и энергоэффективную. Теперь она будет бесперебойно снабжать теплом три многоквартирных дома и детский сад. Котельная в центре станицы отапливает 13 многоквартирных домов и 13 объектов социально-экономического комплекса. Постоянного присутствия операторов на местах не требуется, так как оборудование работает полностью в автоматическом режиме», — сообщил глава района.

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