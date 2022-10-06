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Кондратьев: Краснодарский край завершил подготовку к отопительному сезону

Общество
06.10.2022 10:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krasnodarskij-kraj-zavershil-podgotovku-k-otopitelnomu-sezonu
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Все муниципалитеты Кубани завершили ремонтные работы и модернизацию объектов теплоснабжения. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 6 октября.

Глава Кубани напомнил, что отопительный сезон в регионе начинается с середины октября.

«Подготовка к отопительному сезону в крае прошла успешно. Регион полностью готов к зиме. Традиционно он начинается с середины октября. В отдельных курортных районах — еще позже. Сейчас температура на улице даже в северных районах края еще не достигла своих минимальных показателей. Тем не менее, есть социальные учреждения, которые необходимо протапливать. Поэтому там мы должны начать подачу тепла раньше», — сказал Кондратьев.

В конце сентября в регионе успешно прошли пробные топки на котельных соцучреждений.

На подготовку к осенне-зимнему периоду направили порядка 6 млрд рублей. Всего к работе подготовили более 2,8 тыс. котельных, свыше 3,3 тыс. км тепловых сетей. А также 306 центральных тепловых пунктов, более 25,4 тыс. км водопроводных сетей и около 4,4 тыс. км канализации.

Для оперативной ликвидации аварий в тепловом комплексе сформировали порядка 400 аварийно-восстановительных бригад и подготовили свыше 1 тыс. единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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