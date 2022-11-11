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В Темрюкском районе с 11 ноября возобновит работу автобус Тамань — Волна

Общество
11.11.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-s-11-noyabrya-vozobnovit-rabotu-avtobus-taman-volna
В Темрюкском районе с 11 ноября возобновит работу автобус Тамань — Волна
Фото t.me/FedorBabenkov

Автобус, выполнявший рейсы по маршруту Тамань — Волна, перестал курсировать в сентябре. Жители поселка Волна обратились к главе Темрюкского района с просьбой вернуть автобус.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков объяснил, что маршрут закрылся, так как перевозчик оказался от своих обязательств. Администрация объявила конкурс по подбору нового перевозчика.

«В связи с тем, что пассажиропоток на маршруте невысокий, перевозчики отказываются от участия в конкурсной процедуре. Несмотря на все сложности, мы смогли подобрать перевозчика отвечающего все нормам безопасности и готового осуществлять деятельность по вышеуказанному маршруту», — написал Бабенков в Telegram.

Бабенков сообщил, что автобус возобновит работу с 11 ноября.

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