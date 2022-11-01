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В Сочи маршруты автобусов продлят до новой школы на Мамайке

Общество
01.11.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-marshruty-avtobusov-prodlyat-do-novoj-shkoly-na-mamajke
В Сочи маршруты автобусов продлят до новой школы на Мамайке
Фото пресс-службы администрации Сочи

Изменения в организации движения внесут со 2 ноября. Теперь автобусы № 10 и № 83 будут подъезжать к новой школе № 19 на улице Ландышевой.

Для удобства школьников автобусы будут подъезжать к самой школе. Там уже оборудовали остановку. По данным сочинского дептранса, расписание автобусов скорректируют с учетом графика школьных занятий.

К открытию школы в микрорайоне Мамайка отремонтировали дорогу и обновили более полукилометра тротуара на участке от пересечения улиц Ландышевой и Крымской и до здания образовательного учреждения. На этом отрезке установили ограждение пешеходной части, дорожные знаки, нанесли разметку и оборудовали парковку, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Расписание и движение общественного транспорта на курорте можно отследить на сайте и в мобильном приложении «Транспорт.Сочи».

Читайте также: в Сочи из-за марафона 5 ноября ограничат движение транспорта.

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