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В Сочи из-за марафона 5 ноября ограничат движение транспорта

Общество
28.10.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-marafona-5-noyabrya-ogranichat-dvizhenie-transporta
В Сочи из-за марафона 5 ноября ограничат движение транспорта
Фото t.me/transport_i_dorogi

Массовый забег «Сочи марафон» проведут в курортном городе уже пятый раз. Забег для юных участников — «Детская миля» — состоится 4 ноября. Основная часть мероприятия пройдет на следующий день.

В связи с забегом на курорте 5 ноября с 6:00 до 14:00 ограничат движение транспорта на улицах: Орджоникидзе, Воровского, Конституции, Горького, Черноморской, Парковой, Егорова, а также на Курортном проспекте. Временно изменится схема движения десятков маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба дептранса Сочи в Telegram.

Принять участие в «Сочи марафоне» могут все желающие. Доступны дистанции в 1 милю, 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Узнать более подробную информацию о забеге и пройти регистрацию можно на сайте организаторов.

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