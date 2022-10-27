На Кубани вступило в силу ограничение проезда грузовиков к Керченской переправе

Видео канала «Кубань 24»

Это касается тех машин, которые не вошли в список приоритетных грузов. Так, на пароме сейчас можно перевезти автомобили со скоропортящейся продукцией, лекарствами, социально-значимыми продовольственными и непродовольственными товарами.

Для тех, кто не входит в этот перечень, разработали альтернативный маршрут через новые территории РФ. Машины выстраивают в колонну и в сопровождении сотрудников ГИБДД провожают до Крыма. Путь лежит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой.

«Сейчас этот маршрут наиболее привлекательный с точки зрения времени прохождения и прибытия на территорию Крыма, поэтому время в пути составляет 8–10 часов», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк.

Перед тем, как отправиться на паром, автомобили проходят тщательный досмотр. Всего в порту Кавказ сейчас работают пять паромов. Как сообщили в Минтрансе, проезд по Крымскому мосту откроют не раньше декабря. Полностью закончить ремонт переправы обещают до июля 2023 года. В восстановительных работах задействовали 400 человек.

Кроме того, изменился телефон горячей линии, по которому водители большегрузов, направляющихся в сторону Крыма, могут уточнить всю нужную информацию. Теперь звонки принимаются по номеру 8-800-201-56-38.

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