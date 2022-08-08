В Темрюкском районе пьяный водитель «шестерки» сбил двух подростков на мотоцикле

Фото пресс-службы УГИМБДД ГУ ВМД РФ по Краснодарскому краю

ДТП произошло 7 августа около 18:00 в районе 24 км дороги Стрелка — Старотитаровская — Прогресс.

По предварительным данным, 38-летний водитель ВАЗ-2106 на перекрестке не уступил дорогу и врезался в мотоцикл, на котором ехали двое 13-летних подростков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИМБДД ГУ ВМД РФ по Краснодарскому краю.

Оказалось, что водитель легковушки был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Подростков с различными травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

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