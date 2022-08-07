В Новороссийске на дороге к Широкой Балке влобовую столкнулись две легковушки
Происшествия
07.08.2022 17:27
Авария произошла днем 7 августа на дороге, ведущей в Широкую Балку. На помощь пострадавшим пришли спасатели.
Они отключили АКБ у автомобилей и помогли медикам транспортировать пострадавшего к автомобилю скорой помощи. Сообщается, что в ДТП никто не погиб.
«На опасных участках дороги, сбрасывайте скорость!», — написал глава муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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