В Новороссийске на дороге к Широкой Балке влобовую столкнулись две легковушки

Фото t.me/alekseioderov

Авария произошла днем 7 августа на дороге, ведущей в Широкую Балку. На помощь пострадавшим пришли спасатели.

Они отключили АКБ у автомобилей и помогли медикам транспортировать пострадавшего к автомобилю скорой помощи. Сообщается, что в ДТП никто не погиб.

«На опасных участках дороги, сбрасывайте скорость!», — написал глава муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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