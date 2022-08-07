В Сочи в массовой аварии на перекрестке пострадали два человека

Фото t.me/chp_sochi

ДТП с участием пяти легковушек произошло 6 августа в 17:20 на перекрестке улиц Пластунской и Макаренко в Центральном районе Сочи.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны пять поврежденных машин, одна из которых перевернулась на крышу.

По предварительным данным, водитель Renault Duster проехал на запрещающий сигнал светофора. При повороте налево он не уступил дорогу Kia, который двигался по главной дороге. От удара Kia вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Datsun, Mitsubishi и Volkswagen, а после опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали два человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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