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В Темрюкском районе прошел турнир по пляжному волейболу в честь 85-летия Кубани

Спорт
18.09.2022 17:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-proshel-turnir-po-plyazhnomu-volejbolu-v-chest-85-letiya-kubani
В Темрюкском районе прошел турнир по пляжному волейболу в честь 85-летия Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Суперфинал объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж» прошли в станице Голубицкой.

В церемонии открытия соревнований приняли участие обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола, чемпион России Алексей Ежов, серебряный призер европейского Кубка Вызова, победитель первенства Европы Константин Пятак.

В соревнованиях приняли участие титулованные кубанские и российские спортсмены. За награды боролись команды из Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Белоглинского, Тимашевского, Славянского, Крымского, Выселковского и Темрюкского районов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Ростовской и Московской областей.

Победителями Суперфинала объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж» среди мужских команд стали Никита Максимов и Дмитрий Власов из Геленджика. Среди женщин «золото» выиграли Анна Чередникова и Елена Шумакова из Краснодара.

«На протяжении восьми этапов звезды волейбола, молодые спортсмены и спортивные журналисты выявляли сильнейших и проводили соревнования, направленные на популяризацию пляжного волейбола в крае», — сказал замглавы региона Александр Власов.

Проект Объединенная лига Кубани «Спортивный пляж» направлен на развитие и популяризацию пляжных видов спорта в Краснодарском крае. Его проводят при поддержке Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе создали женский волейбольный клуб «Динамо-Анапа».

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