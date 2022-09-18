В Темрюкском районе прошел турнир по пляжному волейболу в честь 85-летия Кубани
Суперфинал объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж» прошли в станице Голубицкой.
В церемонии открытия соревнований приняли участие обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола, чемпион России Алексей Ежов, серебряный призер европейского Кубка Вызова, победитель первенства Европы Константин Пятак.
В соревнованиях приняли участие титулованные кубанские и российские спортсмены. За награды боролись команды из Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Белоглинского, Тимашевского, Славянского, Крымского, Выселковского и Темрюкского районов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Ростовской и Московской областей.
Победителями Суперфинала объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж» среди мужских команд стали Никита Максимов и Дмитрий Власов из Геленджика. Среди женщин «золото» выиграли Анна Чередникова и Елена Шумакова из Краснодара.
«На протяжении восьми этапов звезды волейбола, молодые спортсмены и спортивные журналисты выявляли сильнейших и проводили соревнования, направленные на популяризацию пляжного волейбола в крае», — сказал замглавы региона Александр Власов.
Проект Объединенная лига Кубани «Спортивный пляж» направлен на развитие и популяризацию пляжных видов спорта в Краснодарском крае. Его проводят при поддержке Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Анапе создали женский волейбольный клуб «Динамо-Анапа».
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса
- Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
- В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева