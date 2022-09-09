В Анапе создали женский волейбольный клуб «Динамо-Анапа»
Спорт
09.09.2022 10:32
Новый женский волейбольный клуб создали на базе спорткомплекса «Волейград». Главным тренером «Динамо-Анапа» стал Алексей Гатин.
Клуб создан при поддержке Всероссийской федерации волейбола, мэрии Анапы и партнеров «Волейграда».
«Домом» новой женской команды станет спорткомплекс «Волейград». Здесь клуб будет тренироваться и проводить домашние матчи. Первая игра «Динамо-Анапа» состоялась на этой неделе в Туле в рамках предварительного этапа Кубка России.
Также в сентябре команда сыграет с ЮЗГУ-Атом из Курской области и с «Липецком». Матчи запланированы на 10 и 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
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