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Сборная России по боксу победила команду Азии во Владивостоке

Спорт
08.09.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbornaya-rossii-po-boksu-pobedila-komandu-azii-vo-vladivostoke
Видео канала «Кубань 24»

Представитель Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов помог сборной России одержать победу в матчевой встрече с командой Азии. Она прошла во Владивостоке.

Гаджимагомедов боксировал в весовой категории до 92 кг. Соперник — Сагындык Тоганбай из Казахстана. Судьи единогласно отдали победу россиянину.

«Необходимо было провести бои перед чемпионатом России. В конце месяца будем драться уже на чемпионате страны», — сказал серебряный призер Олимпийских игр Муслим Гаджимагомедов.

Хозяева выиграли 4 из 5 поединков этой матчевой встречи. Муслим Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. В прошлом году он провел первый бой среди профессионалов и победил.

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