Сборная России по боксу победила команду Азии во Владивостоке
Спорт
08.09.2022 19:41
Представитель Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов помог сборной России одержать победу в матчевой встрече с командой Азии. Она прошла во Владивостоке.
Гаджимагомедов боксировал в весовой категории до 92 кг. Соперник — Сагындык Тоганбай из Казахстана. Судьи единогласно отдали победу россиянину.
«Необходимо было провести бои перед чемпионатом России. В конце месяца будем драться уже на чемпионате страны», — сказал серебряный призер Олимпийских игр Муслим Гаджимагомедов.
Хозяева выиграли 4 из 5 поединков этой матчевой встречи. Муслим Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. В прошлом году он провел первый бой среди профессионалов и победил.
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