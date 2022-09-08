Сборная России по боксу победила команду Азии во Владивостоке

Видео канала «Кубань 24»

Представитель Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов помог сборной России одержать победу в матчевой встрече с командой Азии. Она прошла во Владивостоке.

Гаджимагомедов боксировал в весовой категории до 92 кг. Соперник — Сагындык Тоганбай из Казахстана. Судьи единогласно отдали победу россиянину.

«Необходимо было провести бои перед чемпионатом России. В конце месяца будем драться уже на чемпионате страны», — сказал серебряный призер Олимпийских игр Муслим Гаджимагомедов.

Хозяева выиграли 4 из 5 поединков этой матчевой встречи. Муслим Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. В прошлом году он провел первый бой среди профессионалов и победил.