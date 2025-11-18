В Темрюкском районе производят 64% вина от кубанского объема

Почти шесть лет назад в России был принят федеральный закон о виноградарстве и виноделии, инициированный Краснодарским краем. Об изменениях, которые произошли в отрасли за это время, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что с момента начала действия закона площадь виноградников на Кубани выросла на 30%.

«До принятия закона у нас было примерно 21-23 тысячи гектаров виноградников, сегодня — 33,5 тысячи гектаров. На 30% увеличение», — отметил Кондратьев.

На сегодняшний день в Краснодарском крае производят около половины российских вин. Порядка 64% продукции, производимой в регионе, приходится на Темрюкский район, добавил губернатор.

Одно из винодельческих предприятий муниципалитета — «Кубань-Вино» — завоевало серебро на международном конкурсе China Wine Competition. По словам председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, управляющего директора компании Жанны Беловол, в этом году на предприятии переработали 84 тыс. т винограда, произвели более 100 млн бутылок вина. Компания реализует 16% от общего объема продаж российского вина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские вина получили награды на международном конкурсе в Китае. В числе победителей оказались «Усадьба Дивноморское», «Абрау-Дюрсо», «Усадьба Мезыбь» и другие.

