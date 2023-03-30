В Темрюкском районе произошло извержение грязевого вулкана на Карабетовой горе

Об извержении грязевого вулкана на Карабетовой горе в районе станицы Тамань сообщили утром 30 марта.

Местные жители сообщили, что выброс был очень крупным. Факт извержения подтвердили в администрации Темрюкского района. В настоящее время на место для оценки обстановки отправились специалисты.

Карабетова гора, расположенная в 8 км от станицы Тамань, представляет собой овальное кратерное плато протяженностью порядка 1 тыс. 400 м и диаметром 860 м. Высота горы — 60 м. Там расположены два грязевых вулкана. Один из них — спящий. Второй грязевой вулкан является действующим, его кратер — около 125 м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после землетрясений в Турции в феврале текущего года ученые прогнозировали, что грязевые вулканы в Краснодарском крае могут активизироваться.

Последнее крупное извержение грязевого вулкана на Кубани произошло в Крымском районе в октябре 2021 года. Тогда проснулся вулкан Шуго. Самый крупный его кратер достигает в диаметре 0,5 км. В целях безопасности территорию возле вулкана на время закрыли для туристов.