В Темрюкском районе продолжают откачивать воду с подтопленных территорий

Откачка воды с подтопленных территорий в Темрюке и в поселке Октябрьском ведется круглосуточно.

В связи с введением режима ЧС сотрудники администрации Темрюка круглосуточно мониторят уровень воды в реках. Откачка воды продолжается на улицах Яна Фабрициуса, Обороны, Толстого, а также на улицах Заречной и Железнодорожной в поселке Октябрьском, в микрорайоне Левобережном и в ДНТ «Родник».

На сегодняшний день уровень реки Кубань АГК-24 составил 0,89 м. Вода не достигла отметки неблагоприятного явления в 1,25 м и отметки опасного явления в 1,45 м, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского городского поселения Владимир Сидоров.

В связи с опасными гидрологическими явлениями с 31 января по 15 марта на территории Ахтанизовского, Краснострельского сельских поселений и Темрюкского городского поселения действует режим ЧС.

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