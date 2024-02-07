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Уровень воды поднялся в озере Абрау под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroven-vody-podnyalsya-v-ozere-abrau-pod-novorossijskom
Уровень воды поднялся в озере Абрау под Новороссийском
Фото t.me/lifeabrau

Из-за прошедших осадков уровень воды в озере в селе Абрау-Дюрсо заметно повысился.

Фотографии с подтопленной набережной и ротондой опубликовали в соцсетях местные жители.

Шлюзы, по которым вода перетекает в сливное озеро, открыты, но воде сейчас просто некуда уходить. Постепенно затапливает и территорию СНТ «Факел». Жители жалуются, что вода прибывает с каждым днем, сообщает Telegram-канал газеты «Жизнь Абрау».

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