Восемь дворов подтопило в Крымском районе

По данным МЧС, в станице Новотроицкой на улице Заречной произошло подтопление 8 придомовых территорий.

Уровень воды там поднялся до 10 см. На место доставили две мотопомпы для откачки воды с подтопленных территорий. Жизнедеятельность населения не нарушена.

На месте работают 10 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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