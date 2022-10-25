В Темрюкском районе приняли более 400 человек, прибывших из Херсонской области и других районов

Фото t.me/FedorBabenkov

Об этом 25 октября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Всего приняли 460 человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Это жители Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Пункт временного пребывания организовали на территории Темрюкского района. Специалисты управления социальной защиты осуществляют выездной прием прибывающих граждан по вопросам оформления социальных выплат», — написал Бабенков в Telegram.

Сейчас в муниципалитете развернули консультативный центр для жителей Херсонской области, приезжающих на автомобилях. Он работает круглосуточно. Прибывающие могут получить консультацию по местам размещения и всем вопросам.

Также в Темрюкском районе организовали горячую линию. Всю необходимую информацию прибывающие могут получить по будням с 8:00 до 17:00 по номерам 8 (861) 485-44-22, 8 ( 861) 484-12-84, 8 (861) 485-25-29, 8 (861) 485-40-98.

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