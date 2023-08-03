В Темрюкском районе полицейские задержали 15-летнего подростка на мопеде

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС Госавтоинспекции Темрюкского района заметили несовершеннолетнего на мопеде марки Suzuki.

Задержав нарушителя, они выяснили, что подростку 15 лет. На место вызвали сотрудников отдела по делам несовершеннолетних и родителей мальчика.

Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности. Мопед изъяли и поместили на спецстоянку, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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