Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

СК начал проверку после ДТП с электросамокатом на детской площадке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-dtp-s-elektrosamokatom-na-detskoj-ploshhadke-v-sochi
СК начал проверку после ДТП с электросамокатом на детской площадке в Сочи
Фото t.me/police_sochi

О том, что в районе улицы Навагинской неизвестный на электросамокате сбил ребенка, стало известно 2 августа из соцсетей.

В соцсетях отмечается, что электросамокатом мог управлять подросток. В следственном отделе по Центральному району Сочи начали проводить доследственную проверку.

В настоящее время следователь проводит необходимые проверочные мероприятия для установления личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам матери, она гуляла с 2-летним ребенком на детской площадке, когда на малыша наехал другой мальчик на электросамокате. Ребенка сразу же отвезли в больницу. Пострадавший малыш получил ссадины и синяки, обошлось без серьезных травм. В полиции начали проводить проверку.

Статьи
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Что такое иммунитет и как его повысить
Что такое иммунитет и как его повысить
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях