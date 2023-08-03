СК начал проверку после ДТП с электросамокатом на детской площадке в Сочи

О том, что в районе улицы Навагинской неизвестный на электросамокате сбил ребенка, стало известно 2 августа из соцсетей.

В соцсетях отмечается, что электросамокатом мог управлять подросток. В следственном отделе по Центральному району Сочи начали проводить доследственную проверку.

В настоящее время следователь проводит необходимые проверочные мероприятия для установления личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам матери, она гуляла с 2-летним ребенком на детской площадке, когда на малыша наехал другой мальчик на электросамокате. Ребенка сразу же отвезли в больницу. Пострадавший малыш получил ссадины и синяки, обошлось без серьезных травм. В полиции начали проводить проверку.