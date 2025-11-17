В Темрюкском районе полицейские нашли отца, грозившегося запереть сына в подвале

Видеозапись, на которой отец грубо воспитывает своего сына и обещает запереть ребенка, если он снова возьмет телефон и убежит, появилось в соцсетях 16 ноября.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность мужчины. Выяснилось, что методы воспитания сына снял на видео 42—летний житель станицы Тамань.

Мужчина рассказал полицейским, что действительно записал воспитательную беседу на видео, но насилия к своим детям никогда не применял. Его слова подтвердили сын и жена. Правоохранители проверили дом семьи и установили, что там имеются все условия для проживания детей.

Также осмотрели подвал, там следов удержания ребенка не выявили. С мужчиной провели профилактическую беседу. Проверка продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на записи, размещенной в соцсетях, мальчик стоял на лестнице, ведущей в подвал, и плакал, пока отец проводил с ним воспитательную беседу.

