Полиция проверит обстоятельства «жестокого воспитания» ребенка в Тамани

Сотрудники отдела МВД России по Темрюкскому району обратили внимание на видео, размещенное в соцсетях, на котором мужчина грубо воспитывает своего сына.

На записи, размещенной в соцсетях, отец обещает запереть сына, если он снова возьмет телефон и убежит. Воспитательный процесс мужчина снял на видео, обещая позже показать это своему ребенку. В это время мальчик стоял на лестнице в подвал и плакал.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой зафиксированы жестокие методы воспитания жителем Темрюкского района своего сына», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В районном отделе полиции инициировали проверку. Сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства случившегося.

