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В Темрюкском районе поймали 14 нелегальных мигрантов, незаконно работавших в кукурузном поле

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-pojmali-14-nelegalnyh-migrantov-nezakonno-rabotavshih-v-kukuruznom-pole
В Темрюкском районе поймали 14 нелегальных мигрантов, незаконно работавших в кукурузном поле
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Нарушения миграционного законодательства выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими во время рейда по сельскохозяйственным полям и тепличным комплексам в Темрюкском районе.

Правоохранители выявили 14 иностранцев, которые незаконно находились в России. Приезжие не смогли предоставить полицейским патенты на работу. В отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ.

Темрюкский районный суд назначил нарушителям штрафы. Из 14 нелегальных мигрантов шестерых депортируют.

Недобросовестных предпринимателей, которые приняли на работу иностранцев, также привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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