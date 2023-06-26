В Динском районе на тепличных плантациях нашли 15 нелегальных мигрантов

Рейд на территории сельскохозяйственных мероприятий провели сотрудники УВМ ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.

По результатам проверки правоохранители выявили 15 иностранных граждан, которые работали в теплицах на территории частных сельхозугодий без оформления разрешительных документов. Жили мигранты там же в бараках.

В отношении каждого из мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. Также наказание грозит работодателю, который привлек иностранных граждан к трудовой деятельности. Материалы передали в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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