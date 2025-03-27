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В Темрюкском районе под производство аммиака выделили более 220 га земли

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-pod-proizvodstvo-ammiaka-vydelili-bolee-220-ga-zemli
В Темрюкском районе под производство аммиака выделили более 220 га земли
Фото freepik.com

Соответствующие постановления опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Согласно документам, шесть участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 220 га в Темрюкском районе переведут в категорию земель промышленности. На территории планируют разместить газоперерабатывающие предприятия по производству метанола, аммиака и карбамида.

Кроме того, два участка площадью более 23,3 тыс. кв. м. выделят под перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год.

Еще на одном участке площадью свыше 1,6 тыс. кв. м планируют обустроить погрузочно-разгрузочные площадки для перевалки растительных масел.

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По данным компании, оба предприятия ориентированы прежде всего на внешнюю торговлю, а ситуация на рынке на сегодняшний день такова, что «переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт».

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