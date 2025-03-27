В Темрюкском районе под производство аммиака выделили более 220 га земли
Соответствующие постановления опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.
Согласно документам, шесть участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 220 га в Темрюкском районе переведут в категорию земель промышленности. На территории планируют разместить газоперерабатывающие предприятия по производству метанола, аммиака и карбамида.
Кроме того, два участка площадью более 23,3 тыс. кв. м. выделят под перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год.
Еще на одном участке площадью свыше 1,6 тыс. кв. м планируют обустроить погрузочно-разгрузочные площадки для перевалки растительных масел.
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По данным компании, оба предприятия ориентированы прежде всего на внешнюю торговлю, а ситуация на рынке на сегодняшний день такова, что «переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт».